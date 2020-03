Covid-19 au Bénin : 4 nouveaux cas positifs découverts

La liste des personnes infectées par le Covid-19 au Bénin commence par s’étendre. De deux cas, on est actuellement à six (06). Quatre (04) nouveaux cas de coronavirus viennent de s’ajouter à liste de départ.

Quatre (04) béninois venus de l’étranger viennent d’être testés positifs au Coronavirus et mis dans le centre d’isolement. Cette avancée de cet ouragan sanitaire, qu’est la pandémie de coronavirus au Bénin pourrait pousser le gouvernement à renforcer les conditions de prévention et d’entrée sur le territoire national.

Ceci, selon une source digne de foi, à anticiper des congés de pâques et des conditions drastiques dans les transports en commun et la fermeture des boutiques non essentielles. Pourquoi pas fermer les frontières terrestres et aéroport du pays.