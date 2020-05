Covid-19 au Bénin : 90 cas confirmés dont 02 décès

Des peuls transhumants ont attaqué au petit matin de ce vendredi 1er mai les habitants de Woroko, une localité de l’arrondissement de Kpankou commune de Kétou. L’attaque a fait six (06) morts et plusieurs blessés graves.

Selon les informations rapportées par l’ABP, il y a eu trois (03) morts dans le rang des peulhs et des blessés graves dont un agent de la police républicaine. Selon les autorités en charge de la sécurité dans la région, l’agent de sécurité publique blessé est hors de danger.

Les habitants de cette localité recevaient des menaces de la part de ces peulhs transhumants depuis plusieurs jours et avaient décidé de monter la garde chaque nuit pour assurer la sécurité des lieux. Dépassés, ils ont fait appel aux forces de l’ordre qui se positionnés dans le village la nuit du jeudi au vendredi, avant que les bouviers transhumants ne viennent commettre leur forfait, renseigne l’ABP.

De source policière, les forces de sécurité ont mortellement atteint trois bouviers transhumants dans une course poursuite, et saisi trois armes dont une arme de guerre, trois motos et des munitions.

Les raisons de cette attaque ne sont pas encore connues. et aucun bilan officiel n’est encore disponible. Ce qui est sûr selon le maire de la commune de Kétou, Théophile Déssa, joint au téléphone par l’ABP, cette attaque n’est pas un affrontement. Pour lui, il s’agirait bien de meurtre.

«Ce n’est pas un affrontement. Si c’était un affrontement, un peulh au moins serait atteint…Les peulhs ont profité de la nuit profonde au moment où le village dormait et sont venus abattre froidement nos gens», a précisé l’autorité communale, fustigeant l’acte qui a malheureusement occasionné la mort de trois de ses administrés, dont le chef du village de la localité attaquée.

Selon les autorités au niveau départemental, la tension est toujours vive à Woroko et dans les localités environnantes et des dispositions sécuritaires sont en train d’être prises dans ces localités.