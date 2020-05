Covid-19 au Bénin : de nouveaux cas confirmés enregistrés (Officiel)

La violation des gestes barrières contre la propagation du Covid-19 pendant cette campagne électorale comptant pour les communales du 17 mai prochain n’a pas laissé indifférent l’Ordre national des médecins du Bénin (OnmB).

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 13 mai 2020, il dénonce l’exposition des populations par les politiciens en quête de leur suffrage et appelle à une prise de conscience collective et individuelle. « …force est de constater qu’en cette période de campagne électorale, de nombreux politiciens, femmes et hommes confondus dans leurs courses aux différents sièges par eux convoités, mettent à mal la santé des populations dont ils sollicitent le suffrage. Il est loisible d’observer les meetings et les caravanes drainant des foules compactes au mépris des principes de distanciation sociale et des instructions tant du gouvernement que des institutions de gestion des élections », dénonce-t-il.

Il fustige également le mutisme et l’immobilisme des forces de sécurité devant de tels débordements. Par ailleurs, il appelle les populations à se tenir à l’écart de tels agissements qui mettent à mal leur situation sanitaire.