Covid-19 au Bénin : fin du processus d’acquisition de masques en tissu

Ce samedi 16 mai 2020, le Gouvernement a annoncé la fin du processus d’acquisition de masques en tissu de protection covid-19 destinés au grand public.

Dans le cadre de sa stratégie de riposte contre la pandémie du Coronavirus, le gouvernement béninois avait lancé, le 06 mai dernier, la fabrication de masques réutilisables de protection à l’endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national. Cette opération avait pour objectif de produire les masques en quantité suffisante.

Et puisque le nombre ciblé de masques est atteint, dix (10) jours après le lancement, le Gouvernement a annoncé la fin de l’opération et adressé ses remerciements à tous les acteurs qui ont répondu favorablement à son appel.

« Le gouvernement annonce ce 16 mai 2020 la fin de l’opération et demande à tous les acteurs d’arrêter de produire des masques à des fins de livraison à la CAME en dehors des commandes formelles déjà passées», lit-on sur le site du Gouvernement.

Par ailleurs, les uns et les autres sont invités à observer les gestes barrières en vue de limiter la propagation du virus. A noter que cette production de masques en tissu est destinée au grand public.