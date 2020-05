Covid 19 au Bénin : le gouvernement allège les mesures restrictives liées aux bars et transports en commun

De nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés au Bénin. C’est ce que révèlent les nouvelles statistiques publiées, ce mercredi 27 mai 2020, sur le site officiel du Gouvernement.

D’après les nouvelles statistiques, le Bénin a enregistré, à la date du 26 mai 2020, un total de 210 cas confirmés avec 73 personnes sous traitement, 134 personnes guéries et 3 décès. En effet, à la date du 25 mai dernier, le pays comptait au total 208 cas confirmés, 118 personnes guéries, 87 cas sous traitement et 3 décès.

Il ressort donc du nouveau bilan que le Bénin a enregistré deux nouveaux cas confirmés et 16 cas guéris de Covid-19. S’agissant du nombre de cas sous traitement, on note une diminution. Car, cela passe désormais de 87 à 73. C’est donc dire que le nombre de cas de personnes guéries est supérieur au nombre de cas de personnes sous traitement actuellement au Bénin.

Et pour arriver à bout de ce mal, les populations béninoises sont invitées à observer les gestes barrières tels que : le port systématique de masque en tous lieux, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, le respect de la distanciation de 1m entre les individus etc.