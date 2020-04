Covid-19 au Bénin : le gouvernement réceptionne des équipements et matériels de protection

La vidéo du directeur général de la Sogema, Armand Gansè continue de susciter des indignations. Issa Salifou, fils de la commune de Bohicon, a réagit au sujet des déclarations régionalistes de Armand Gansè, candidat aux élections communales 2020, qui font l’objet d’une enquête judiciaire ordonnée par le procureur de Cotonou, Mario Mètonou.

La personnalité politique et né d’une mère de Bohicon, très choqué de cette vidéo, s’est indigné. «C’est avec Effroi et Horreur que nous avons suivi la vidéo lamentable de Armand Gansè stigmatisant la communauté peuhle du Bénin en général et en particulier celle de Bohicon», a fait savoir Issa Salifou.

«Il est regrettable que le VIVRE ENSEMBLE des populations depuis des siècles dans cette commune, la commune d’origine de ma feue mère soit ainsi remis en cause par cet acteur politique d’un genre nouveau», a-t-il ajouté.

Selon Issa Salifou, quelque soit nos origines ethniques, «nous sommes tous des frères», belle preuve, les fons, les haoussas, les peulhs, les Adjos et toutes les autres, communautés de Bohicon nourrissent cette fraternité depuis.

«Nous sommes fiers de ceux qui représentent Bohicon à l’Assemblée Nationale . Si Armand Ganse pensait s’en prendre à l’élu de Bohicon il s’est trompé. Attaquer un fils de Bohicon, c’est s’en prendre à tous les fils de Bohicon», a répliqué Issa Salifou à Armand Gansè qui prétend que des membres de la communauté stigmatisée ne devraient prétendre à se faire élire député de Bohicon.

Armand Gansè est attendu ce vendredi à l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (l’OCRC) où il sera écouté sur les faits qui lui seront reprochés. Il faut souligner qu’à l’éclatement de cette affaire, le Parquet de Cotonou a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de situer les responsabilités.