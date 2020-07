Covid-19 au Bénin : le gouvernement salue la disponibilité des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme

Après les professionnels de la santé, les forces de défense et de sécurité, les journalistes, c’est au tour des professionnels de l’hôtellerie et du tourisme de recevoir les félicitations et les encouragements du gouvernement pour leur implication dans la riposte contre la Covid-19.

La déferlante du coronavirus a freiné le développement de plusieurs secteurs et entrainé un ralentissement de l’activité économique dans le monde. C’est un secret de polichinelle que les secteurs les plus touchés par la pandémie demeurent ceux de l’hôtellerie et du tourisme. En effet, les circuits touristiques, les réservations de chambre, les voyages, en somme, toute la chaine hôtelière et touristique a connu une forte récession en raison de la pandémie.

« Au Bénin, les acteurs malgré cette dure période qu’ils traversent sont restés aux cotés du gouvernement en mettant à disposition leurs espaces pour accueillir les malades en isolement ou pour sécuriser des biens et personnes retenus au Bénin du fait de la crise », s’est réjoui le gouvernement.

Ceux-ci contribuent également largement aux campagnes de sensibilisation, d’informations et même de dons aux plans sectoriel et national. Au nom du peuple béninois, le gouvernement témoigne à leur endroit sa profonde gratitude. Il les assure aussi de la reprise progressive de leurs activités.

Par ailleurs, les Béninois sont appelés à respecter les consignes officielles et à maintenir la sensibilisation pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.