Covid-19 au Bénin : le port de masque obligatoire sur l’ensemble du territoire national

24 Avril 2019 – 24 Avril 2020, cela fait déjà un an que la cérémonie de remise officielle de chèques aux porteurs de projets financés sur le programme «Renforcement et Participation de la Société Civile», RePaSOC a eu lieu. Après le bilan annuel de la remise officielle de chèques à 49 OSC, des résultats importants sont réalisés.

Un an après la remise des chèques, les projets sont dans leur phase de croisière avec quelques résultats probants tels que : amélioration des moyens de production et de rendement. De 2,14 à 3,67 tonnes de riz par hectare, c’est l’amélioration du rendement de la production de riz qu’a obtenu l’ONG PEH Bénin dans la commune de Savalou grâce à la subvention reçue.

De nombreuses coopératives de production de piments verts de la commune de Karimama ont eu accès à des sites aménagés équipés de puits tubés et de nouvelles motopompes grâce au financement reçu par PBSA. Sortie du sous-emploi et accès à des emplois durables 120 bénéficiaires, dans la commune de Parakou qui, ont obtenu des appuis à l’installation après la formation théorique et pratique dans des filières variées comme la transformation agroalimentaire, la fabrication de perles, la production de lapin et la pâtisserie, et, le renforcement dans les thématiques transversales comme le leadership, le marketing, la gestion financière. 213 emplois directs pour sortir du chômage 146 hommes et 67 femmes, sont créés grâce aux subventions aux OSC avec le recrutement de coordonnateurs de projets, de comptables, de chargés de suivi évaluation, de facilitateurs, d’animateurs et divers autres prestataires.

De bonnes pratiques dans le cadre du partenariat public-privé. Car, une trentaine de partenariats a été signée entre des ONG, des autorités locales, des services déconcentrés de l’Etat, des radios communautaires pour des actions de développement participatif.

La concrétisation du projet en 2019

Il y a un an qu’a eu dans la grande salle de spectacle de Canal Olympia à Cotonou, la cérémonie de remise officielle de chèques aux porteurs de projets financés sur le programme «Renforcement et Participation de la Société Civile», RePaSOC.

Cette cérémonie a connu la participation effective du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des représentants de la Délégation de l’Union européenne, des Partenaires Techniques et Financiers qui appuient la société civile au Bénin, des opérateurs du Programme et des Organisations de la Société Civile, OSC, bénéficiaires.

Le ministre de l’Economie et des Finances était représenté par le Coordonnateur National de l’Unité Technique d’appui à l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement. Cette cérémonie s’inscrit dans la mise en œuvre du résultat 3 du programme RePaSOC qui est l’appui aux initiatives de la société civile dans le cadre de l’amélioration des services de base aux populations, du développement économique et social inclusif (promouvant notamment l’égalité de genre) au niveau local.

Le programme RePaSOC est la concrétisation de la volonté de la coopération entre l’État béninois et l’Union européenne de renforcer la société civile béninoise telle que prévu dans le cadre du Programme indicatif national du 11ème FED 2014-2020. Sa convention de financement, BN/FED/037-916, a été signée le 30 mars 2016, pour un montant global de 14.554.387 €, soit 9.547.052.033 FCFA dont une contribution UE de 12.000.000 € soit 7.871.484.000FCFA.

Le montant partagé entre 49 projets, soit 46 projets issus d’un appel à projets et 03 subventions directes est de 2 275 321 881 FCFA. Il est octroyé aux organisations et coalitions d’organisations de la société civile pour des initiatives visant l’amélioration des services de base aux populations et le développement économique et social inclusif.

Protection et promotion de la femme

Le positionnement dans certaines communes comme, Savalou et Nikki des femmes en tête de liste dans le cadre des prochaines élections communales prévues pour le 17 mai 2020. Changement de comportements progressifs dans les pratiques liées aux violences basées sur le genre dans les communes d’intervention, en raison du dispositif mis en place par certaines ONG pour faciliter les dénonciations à travers la création d’une Plate-forme dénommée «STOP VBG». Ce dispositif qui est opérationnel depuis un certain moment est en train de prouver son efficacité.

Quelques projets réalisés

Certains projets œuvrent activement avec des résultats déjà significatifs pour le maintien du cadre de vie de la population et la préservation de l’environnement. C’est le cas des projets initiés par ODMA et DESoVID qui grâce aux diverses sensibilisations et formations, ont déjà permis d’obtenir un changement de comportement des populations par rapport à la gestion des déchets ménagers.

En témoignent les dénonciations des mauvaises pratiques, l’existence des volontaires pour protéger les sites de dépotoirs sauvages aménagés et une augmentation du nombre d’abonnés aux structures de pré collecte.

Par Falco VIGNON