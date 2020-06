Covid-19 au Bénin : Malick Gomina sensibilise sur la gravité de la maladie

Après la cérémonie des couleurs ce lundi 15 juin 2020, le locataire de la mairie de Djougou a attiré l’attention de ces collaborateurs sur la gravité et la vitesse de croisière de la pandémie de la covid-19 au Bénin car «actuellement le centre d’Allada est rempli». A ce titre, il invite ces proches aux respects strict des mesures barrières contre cette pandémie.

Au Bénin, la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière. C’est ce qu’a déclaré ce lundi 15 juin 2020 la nouvelle autorité communale de Djougou, Dr Malick Gomina devant le personnel de la mairie.

C’était à l’occasion de la cérémonie des couleurs au cours de laquelle il a tenu à sensibiliser ses collaborateurs et personnel de la mairie de Djougou sur la gravité de la pandémie du coronavirus et la nécessité de renouer avec le respect strict des gestes barrières.

Dans son adresse, le nouveau maire a déclaré que c’est maintenant que la pandémie est présente au Bénin. «…même un honorable député nous a quittés hier. Et je peux vous dire que le centre de traitement des malades du Covid-19 à Allada est saturé actuellement en termes de personnes qui ont besoin de réanimation et elles ne peuvent même pas en recevoir ces jours-ci. Donc, c’est maintenant que la maladie veut atteindre sa vitesse de croisière», a informé le maire Gomina.

Aussi a-t-il appelé à l’observance des gestes barrières entre-temps abandonnés. «Les gestes barrières et autres que nous avons abandonnés, reprenons-les parce qu’il faut vivre d’abord pour pouvoir travailler. Et il faut donner l’exemple à tout le monde. Ce n’est pas de la blague. Le Covid-19 est présent au Bénin et tue», a conclu Malick Gomina.