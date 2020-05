Covid-19 au Bénin : réouverture des bars et lieux de culte validée pour le 2 juin

A l’instar d’autres du monde, les fidèles musulmans du Bénin célèbrent, ce dimanche 24 mai 2020, l’Aïd El Fitr, fête du ramadan qui, marque la fin du jeûne. A cette occasion, le président de la République, Patrice Talon s’est adressé à la communauté musulmane, à travers un message sur sa page facebook.

Un mois durant, les fidèles musulmans du Bénin et du monde ont sacrifié à la tradition du jeûne dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.

Ce jour de l’Aïd El Fitr consacre la fin de cette grande période de piété, de partage, de prières et de dévotion à Allah le Très Miséricordieux.

Puisse-t-il accepter et recevoir toutes vos prières afin que dans la foi et l’allégresse, tous ensemble dans l’union et la concorde, nous puissions continuer à le célébrer et à être dignes de son amour inconditionnel.

Chers compatriotes musulmans, au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne fête de Ramadan.

Eid Mubarak!

Patrice Talon