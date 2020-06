Covid-19 au Bénin : un cas positif à l’Epitech

Ces dernières 48 heures, le nombre de cas positifs au Covid-19 a considérablement augmenté au Bénin. À l’Epitech, une université spécialisée dans la formation en numérique au Bénin, un cas positif du coronavirus a été enregistré dans le rang des étudiants.

Un étudiant de Epitech testé positif à la pandémie du Covid-19. En effet, ce samedi 20 juin 2020, la Cité international du savoir et de l’innovation (Sèmè-City) a annoncé via Twitter que l’université Epitech, l’un de ses partenaires, a enregistré un cas positif lié au coronavirus parmi ses étudiants.

Il s’agit d’un étudiant qui a été immédiatement pris en charge et suit désormais le traitement, informe Sèmè-City. Toutefois, pour raison de sécurité, les autres étudiants et le personnel administratif de cette université ont été dépistés. Et désormais les cours se poursuivent en télétravail, renseigne le Tweet de Sèmè-City.

Soulignons que l’Epitech est une université spécialisée dans la formation en numérique au Bénin, et partenaire de la Cité international du savoir et de l’innovation (Sèmè-City).

Selon les statistiques officielles, le Bénin compte 765 cas confirmés de Covid-19, 499 personnes sous traitement. 253 patients guéris, et 13 décès.