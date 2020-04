Covid-19 au Bénin : un protocole thérapeutique spécifique instauré

Le gouvernement béninois veut instaurer un protocole thérapeutique spécifique pour la protection des groupes cibles en raison de la recrudescence de cas de Covid-19 en rapport avec la stratégie de dépistage systématique de ces derniers.

Le ministère de la santé l’a fait savoir dans une note circulaire en date du mercredi 29 avril 2020. «Cette situation nous met de plus en plus dans un contexte de groupes cibles exposés», explique le ministère de la santé.

Selon la note du ministère de la santé, cette décision d’instauration d’un protocole thérapeutique spécifique pour la protection des groupes cibles, est prise dans le but d’assurer une réponse énergique à la situation épidémiologique actuelle et sur la base de la valeur prédictive négative des tests diagnostiques, des avis scientifiques, des résultats thérapeutiques déjà obtenus et dans une approche de santé publique.

«Le schéma thérapeutique contenu dans ce protocole opérationnel standard doit être institué dans le respect strict des contre-indications relatives et absolues de la chloroquine notamment les rétinopathies, les déficits en G6PD, les hypersensibilités connues au 4-aminoquinoléines et les troubles du rythme cardiaque documentés», souligne la note circulaire.

Cependant, la mise sous traitement présomptif ou prophylactique «ne doit en aucun cas être un prétexte pour ne pas respecter les prescriptions d’isolement et les mesures barrières prescrites». Il s’agit notamment du lavage régulier des mains à l’eau et au savon ; le port systématique et obligatoire de masque facial ; le respect de la distanciation physique d’au moins un mètre avec ses proches ; la toux et l’éternuement dans le creux du coude ou en se couvrant le nez et la bouche avec un mouchoir.

Chaque responsable de service de santé est tenu de veiller à l’application des dispositions dans le respect strict des règles éthiques et déontologiques.