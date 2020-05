Covid-19 au Bénin : voici le département le plus touché

A l’instar d’autres pays du monde, le Bénin est secoué depuis quelques mois par la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19. On en sait désormais sur le département le plus touché par ce virus mortel.

Les Béninois savent désormais le département le plus touché par le Covid-19 qui sévit dans le monde. Il ressort des statisques rendues publiques, ce dimanche 24 mai 2020, sur le site officiel du Gouvernement que c’est le Littoral qui connaît le plus grand nombre de personnes touchées par cette pandémie. « Littoral avec un taux d’attaque de 5 pour 100 000 habitants », peut-on lire sur le site.

A noter qu’à la date du 23 mai 2020, le Bénin compte un total de 191 cas confirmés avec 106 personnes sous traitement, 82 personnes guéries et 03 décès. Par ailleurs, les uns et les autres sont invités au respect rigoureux des mesures sanitaires pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin. Il s’agit notamment des gestes barrières tels que le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le respect de la distance de sécurité sanitaire d’1m minimum.

Lire ci-dessous la représentation graphique des statistiques sur la situation du Covid-19 au Bénin à la date du 22 mai 2020.