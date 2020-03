Covid-19 au Tchad : un plan de contingence de 15 milliards f cfa

Pour lutter contre le Covid-19, le gouvernement tchadien a annoncé, mardi, un plan de contingence de 15 milliards f cfa et la fermeture des frontières aériennes pour deux semaines.

Il est décidé de «la fermeture des aéroports du Tchad à toutes les compagnies aériennes, à l’exception des cargos, pour une période de deux semaines à compter de jeudi 19 mars 2020 à minuit. Par conséquent, il est demandé à tous les Tchadiens résidant à l’étranger et désirant regagner le pays de le faire dans le délai requis. Par contre, les frontières terrestres restent ouvertes en dehors de celles avec le Soudan et de la République centrafricaine», écrit le gouvernement dans un communiqué.

Il demande aux autorités de maintenir le contrôle sanitaire systématique aux frontières et la mise en quarantaine des cas suspects. Une limitation stricte des déplacements en dehors des camps de réfugiés et le contrôle sanitaire strict sur toute l’étendue du territoire sont également recommandés.

Tout en instruisant les responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux de mener des activités d’information et de sensibilisation auprès de toutes les couches des populations, le gouvernement rassure l’opinion nationale et internationale qu’à ce jour, «aucun cas de coronavirus n’est signalé au Tchad».

Il en appelle au bon sens des Tchadiens pour le respect strict des mesures d’hygiène et d’assainissement.