Covid-19 – Benin : le nombre de décès et de cas positifs s’accentuent et devient plus inquiétant

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2020,trois décès ont été enregistrés alors que du lundi 8 au dimanche 14 juin 2020, cinq décès ont été déplorés. Face a cet état de chose,les autorités sanitaires n’ont toujours pas apporté de clarification pour rassurer la population et levé le doute sur certains détails.

Le Bénin s’approche malheureusement de la barre des 500 cas positifs à la pandémie du Coronavirus. La situation inquiète surtout ces derniers temps avec le taux élevé de décès et de cas positifs enregistrés. La situation reste-elle toujours sous contrôle ? Pourquoi autant de décès en série ? Quelles sont les vraies raisons justifiant ces victimes ? Qui sont ces nouveaux cas enregistrés ?

De 244 le 1er juin à 483 le 14 juin 2020 ,soit plus de 200 cas en deux semaines,le nombre de cas confirmés suscite une grande réflexion. Doit-on craindre le pire dans les prochains jours ? S’agit-il des cas importés ou communautaire ?Beaucoup de préoccupations venant de la communauté béninoise nécessitent des clarifications afin d’éclairer l’opinion publique.

Nul doute que les Béninois s’inquiètent et des questions trottinent déjà sur la toile. Chose curieuse, les autorités sanitaires n’ont toujours pas encore apporté d’explication sur les nouveaux cas détectés, les raisons de la hausse du nombre de décès et de cas positifs et surtout sur les dispositions pratiques prises pour circonscrire le danger et épargner les populations béninoises, du pire.

Le gouvernement dans son dynamique de transparence dans la gestion de la pandémie, il importe que de plus amples détails soient rendus publics. Car, les populations sont plus que jamais apeurées et les clarifications du gouvernement permettront sans doute de rassurer ces dernières. Vivement que l’attente de la communauté sur les détails soient vite rendu public.

Par Oyéyémi AGANI