Covid-19 : Blaise Matuidi tiré d’affaire

Le footballeur français est guéri du coronavirus, comme l’a annoncé son club, la Juventus de Turin, dans un communiqué paru le 15 avril 2020. Il va enfin pouvoir sortir de l’isolement.

Le club italien annonçait également la guérison d’un autre de ses joueurs, Daniele Rugani, qui a été le premier joueur de Série A (le championnat de première division) à contracter le virus.

«Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, comme prévu par le protocole, un double contrôle avec le test pour le coronavirus Covid-19. Les examens se sont révélés négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne doivent plus rester en isolement à leur domicile», a indiqué la Juventus.

Blaise Matuidi, champion du monde de football avec l’équipe de France en 2018, avait été testé positif le 17 mars dernier. Le club ne dit encore rien sur l’état de santé de Paulo Dybala, lui aussi infecté. Blaise Matuidi s’était servi de son cas pour passer un message de prévention. Porteur asymptomatique du virus, le footballeur millionnaire avait cependant conscience de sa chance.

«Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi», confiait-il.

Son épouse Isabelle Matuidi, avec laquelle il est père de trois enfants, s’était également confiée sur cette situation délicate. «Il faut savoir que si nous n’avions pas fait le test, on ne l’aurait pas su, c’est pour ça que ce virus est encore plus dangereux (…) On reste enfermés strictement. Même pour faire les courses, on se les fait livrer, et lorsque je dois ouvrir la porte de chez moi, j’ai un masque et des gants. On suit scrupuleusement les règles», avait-elle détaillé.