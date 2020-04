Covid-19 : des médecins cubains arrivés en renfort en Afrique du Sud

Quelque 217 médecins cubains sont arrivés lundi en Afrique du Sud pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Selon la présidence, les médecins sont des experts en épidémiologie, biostatistique, santé publique et ingénierie des équipements médicaux.

Les médecins cubains sont censés guider les interventions grâce aux tests actuels de porte-à-porte et aider les travailleurs sanitaires locaux à promouvoir la santé et à surveiller les maladies au niveau communautaire, a déclaré le haut bureau.

«Le déploiement de médecins, d’ingénieurs et d’experts techniques cubains en Afrique du Sud pour rendre d’importants services est une démonstration du partenariat stratégique et de la solidarité entre Pretoria et La Havane et un bon exemple de coopération Sud-Sud», a déclaré la présidence.

Cuba est réputé pour son excellent et solide système de soins de santé, qui a vu de nombreux étudiants en médecine sud-africains affluer sur l’île pour y être formés.

Plus de 700 jeunes Sud-Africains, dont beaucoup sont issus de communautés auparavant défavorisées dans le pays, ont reçu leur formation médicale à Cuba depuis le lancement du programme de formation médicale entre Nelson Mandela et Fidel Castro en 1997.

L’Afrique du Sud a confirmé lundi que le nombre de cas de coronavirus était passé à 4564 et que 87 personnes avaient perdu la vie au moment où le pays entame les dernières étapes d’un confinement national qui a débuté le 27 mars.