Covid 19 – Enseignement primaire : le dilemme de la reprise des activités scolaires le 10 août prochain

Avec la pandémie du coronavirus qui sévit depuis quelques mois dans le monde, le cours des activités a connu un véritable ralentissement ou un arrêt dans plusieurs domaines. Au Bénin, le secteur de l’éducation a été affecté tout comme celui du commerce, du transport, etc.

Suspendus depuis le 30 mars dernier, les activités scolaires pour les élèves des classes du cours initial (CI) au cours moyen première année (Cm1) est prévue pour le 10 août prochain. Or, les écoliers concernés ont été sommés de rester chez eux à l’heure où le nombre de cas infectés au SARS-CoV-2 était de six et aucun décès.

Dans le contexte actuel où le nombre de cas confirmés et de décès évolue suivant une allure exponentielle, il convient de s’interroger sur les conditions de reprise des classes le 10 août 2020. Est-ce réellement possible avec des écoliers de quatre à neuf ou dix ans et sans inquiétude ?

Pour rappel, à la date du 30 juin 2020, le pays comptait 1199 cas confirmés dont 21 décès. Soit une évolution de 1193 cas. Une situation inquiétante pourtant dans laquelle le président de la République Patrice Talon évoque l’impossibilité d’une année blanche dans le but de tenir le pari d’une année académique réussie.

Les enfants seront-t-ils réellement exposés à de hauts risques de contamination juste pour satisfaire un défi à honorer? La réponse à cette question ne saurait trouver de réponse fiable avant le jour J. Pour précision, il est peu évident que toutes les mesures barrières soient respectées par les tout petits écoliers, encore inconscients de tous les risques qui peuvent en cas de contamination, ne développer aucun symptôme mais contaminer les adultes.

Par Anani Anthelme TOHOUN