Covid-19 : entrées et sorties entre le Bénin et le Nigéria plus que jamais fluides au poste frontière de BB

En cette période de crise sanitaire mondiale où des mesures ont été prises pour réguler la libre circulation des personnes, la route de BB continue d’animer toujours le transit de masse entre le Bénin et le Nigéria.

Des citoyens nigérians comme ceux du Bénin traversent librement la frontière par ces temps de crise sanitaire, pour des échanges de part et autres des deux pays voisins sans se soucier de rien.

Réputée jadis, route de transit de la contrebande à Igolo dans la commune d’Ifangni, les entrées et sorties entre le Bénin et le Nigéria sont plus que jamais fluides au poste frontière de BB, et ce, au nez et à la barbe des agents de sécurité publique a constaté l’ABP.

Selon l’Agence de presse, le cordon sanitaire, le confinement, la fermeture des frontières, encore moins la mise en quarantaine n’a nullement pas de droit de cité ou du moins, ne déteint en rien sur la circulation en masse des personnes entre le Bénin et le Nigéria, par cette voie.

Les gens y circulent allègrement, et sans cache nez pour la plupart, sans être inquiétés en violant ainsi les mesures prises par les autorités des deux Etats, du moins par le gouvernement béninois pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Corona qui sévit actuellement dans le monde entier.

Ils ne respectent aucune mesure restrictive, même pas l’observance des gestes barrières les plus ostentatoires, remarque l’ABP. Ces passants s’offusquent même à l’idée d’une mise en quarantaine une fois entrés sur le territoire béninois. Pour eux, il n’y a rien plus de normal que de circuler librement. De quoi relancer le débat sur la porosité de nos frontières face à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.