Covid-19 et économie mondiale : baisse du niveau de pollution dans le monde

Selon l’imagerie satellite de l’Agence spatiale européenne, le niveau de pollution de l’air dans le monde a considérablement baissé, Conséquence de l’arrêt total ou partiel des activités industrielles dans plusieurs pays, notamment développés et émergents comme les USA, l’Inde, l’Italie, la France, la Chine et la Corée du Sud.

«C’est ce dont l’économie mondiale a besoin. Opérer dans un environnement sobre et dépourvu de polluants et des gaz Ani Dasgupta à effet de serre. «Je regrette la perte des vies humaines causées par le Coronavirus, mais en même temps , je n’ai pas honte de dire qu’à quelque chose malheur est bon», a déclaré dimanche l’environnementaliste Prosper Ngobila, l’Economiste.

«Ce sont des réalités du monde futur, Ainsi, il ajoutera que c’est ce monde que les générations du futur hériteront si nous continuons de fournir des efforts pour ramener cette planète au niveau de zéro-carbone, la façon dont Dieu l’avait crée»

«En épousant ces idées, le prof de pollution de l’air, Paul Mouks a fait savoir que l’on même maintenant, par inadvertance, l’expérience à plus grande échelle jamais vue. Cherchons-nous ce que nous pourrions voir à l’avenir si nous pouvons passer à une économie sobre en carbone?», s’est-il interrogé dans le journal britannique semaine dernière.

«Toujours selon lui, cela pourrait réduire la propagation des maladies. Un niveau élevé de pollution atmosphérique exacerbe l’absorption virale parce qu’elle enflamme et diminue l’immunité. L’agriculture pourrait également bénéficier d’un coup de pouce car la pollution freine la croissance des plantes», a expliqué Paul Mouks.

Changement climatique

La pollution atmosphérique, l’un des principaux facteurs de risque de décès dans le monde (5 millions de décès chaque année), est générée principalement dans les grandes villes industrielles, telles que Cotonou, Johannesbourg, Lagos, Wuhan, Los Angeles, New Delhi, Paris, . Pour ne citer que celles-là

Les villes et la pollution contribuent au changement climatique. Selon l’ONU Habitat, les villes consomment 78% de l’énergie mondiale et produisent plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, alors que le Covid-19 ravage le monde, plusieurs grandes villes se sont tues, comme le souligne le World Resources Institute (WRI).

«Le COVID-19 s’attaque à ce qui fait fonctionner les villes : la proximité et l’interaction avec les autres. Les réseaux de transport urbain sont pratiquement fermés et les espaces publics populaires sont dépourvus de monde. Les villes et leur environnement immédiat sont jusqu’à présent l’épicentre de l’impact du virus.», a indiqué Ani Dasgupta, le Directeur mondial du WRI ‘’Ross Center for Sustainable Cities’’.

«Commerce, productivité, divertissement, culture, – Comment les villes répondront-elles à ces besoins dans le nouveau monde?», s’est interrogé Ani Dasgupta.

Par Issa SIKITI DA SILVA