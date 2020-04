Covid-19 : «Je suis au chômage…Je n’ai aucune solution pour gagner mon pain», Mulukuku Dj

Au chômage depuis quelques jours, en raison de l’épidémie du Coronavirus qui sévit en Côte d’Ivoire, l’artiste Couper décaler, Mulukuku Dj, crie au secours.

Le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures afin de freiner l’épidémie de Coronavirus en Côte d’Ivoire. On peut citer entre autres la fermeture des maquis et boîtes de nuits, l’instauration d’un couvre-feu de 21heures à 5 heures du matin.

Des mesures sanitaires d’urgence qui ont d’énormes répercussions sur les acteurs du monde de la nuit. Responsables des maquis et boîtes de nuits, Disc jockey, serveuses et bien d’autres; tous se retrouvent au chômage et sans revenus pouvant leur permettre de survivre et de manger à leurs fins.

Victime de cette mesure sanitaire d’urgence, l’un des célèbres Disc Jockeys ivoiriens, Mulukuku Dj, a exprimé son désarroi via une publication sur sa page Facebook.

«Je ne bosse pas en ce moment, et ça fatigue mon esprit. Je suis quelqu’un qui n’aime pas rester là à ne rien faire. Hélas, je suis au chômage et je n’ai aucune issue ni même une autre solution pour gagner mon pain quotidien», déclare-t-il.

Il implore le bon Dieu de mettre fin à cette situation qui est inéluctablement en train de virer au désastre économique. «J’en suis chagriné. J’ai mal, je suis triste. Papa God (Dieu), il n’y a que toi pour mettre fin à tout ça. Aie pitié. Je suis triste», a ajouté Mulukuku Dj.

Notons que les mesures sanitaires d’urgence prises par le gouvernement n’affectent pas que le mileu de la nuit. C’est quasiment tous les secteurs d’activités qui sont au point mort.

Le grand marché de la commune d’Adjamé communément appelé Black Market, est fermé depuis quelques jours. Plusieurs employés des différentes zones industrielles des communes de Yopougon et de Koumassi, ont été mis au chômage technique.

Le transport tourne au ralenti et bien d’autres activités ont marqué un coup d’arrêt. Malgré ces nombreuses mesures sanitaires prises par le gouvernement, le virus continue de gagner du terrain et l’on achemine allègrement vers le confinement total de la population.

A cet effet, de nombreux internautes ont exhorté les autorités ivoiriennes à prendre d’autres mesures afin de soulager les peines des populations.