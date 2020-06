Covid-19 : Kigali publie un code de pratique pour l’industrie minière

Pour avoir maltraité des Rwandais, des investisseurs chinois ont été renvoyés du pays par Kagamé, l’homme qui lutte au profil de l’Afrique. Ces derniers rentreront chez eux en Chine pendant cette période de la pandémie.

Le président rwandais n’est plus à présenter. Il est un grand homme, un défenseur de la cause africaine avec un discours qui étonne. Il prône donc pour l’unité des pays africains et le soutien indéfectible aux initiatives locales.

«L’Afrique est un continent pacifique, nous ne tolérons ni discrimination ni esclavage» a-t-il laissé entendre.

Cependant, il ne tolère aucune maltraitance vis-à-vis de l’Afrique, et surtout ces citoyens : «Ce pays est pour les Africains et ceux qui ont de bonnes intentions pour nous. J’ordonne à ces 18 Chinois de rentrer et de ne jamais revenir ! Les Rwandais doivent jouir de leurs droits dans leur pays ! Que ce soit une leçon pour les autres investisseurs chinois et autres ! Respectez-nous et nous vous accueillerons de bon cœur!», a ajouté le président rwandais pour conclure.

Ainsi, les autres dirigeants africains doivent aller à l’école de ce monsieur, afin de bannir de notre société la maltraitance contre le continent africain.