Covid-19 : le Bénin enregistre 115 nouveaux cas confirmés et 2 nouveaux décès

Le Bénin a enregistré de nouveaux cas positifs et de nouveaux décès au Covid-19. L’annonce a été faite, ce dimanche 21 juin 2020, sur le site officiel du Gouvernement.

Ce n’est plus un secret de polichinelle que la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 prend de plus en plus des proportions inquiétantes au Bénin. Ce dimanche 21 juin 2020, les autorités ont annoncé deux nouveaux décès et 115 nouveaux cas confirmés en 48 heures.

«A la date du 20 juin 2020, le tableau sanitaire lié à l’infection au Covid-19 au Bénin indique un total de 765 cas confirmés, avec 499 personnes sous traitement, 253 personnes guéries et 13 décès», lit-on sur le site officiel de l’exécutif.

Des chiffres alarmants qui témoignent de l’existence du mal. Ainsi, les populations sont invitées à respecter les mesures barrières édictées par les autorités afin de limiter la propagation du virus.