Covid-19 : le Bénin enregistre un 7è cas de décès

Le Bénin a enregistré un nouveau cas de décès de Covid-19. L’annonce a été faite par les autorités sur le site officiel du Gouvernement.

A l’instar d’autres pays, le coronavirus continue de dicter sa loi au Bénin. Précédemment à 6, le nombre de décès lié à cette pandémie passe à 7 cas, à la date du 13 juin 2020. Le nombre de cas positifs passe aussi de 442 à 470 à la même date, soit 28 nouveaux cas confirmés.

« Le Bénin enregistre un 7ème décès à la date du 13 juin 2020 ce qui porte à un total de 470 cas confirmés à l’infection au Covid-19 avec 235 personnes sous traitement et 228 personnes guéries », peut-on lire sur le site officiel du Gouvernement.

Face à cette situation critique, le respect des gestes barrières édictés par les autorités est obligatoire. Il s’agit notamment du lavage des mains à l’eau et au savon, du port de masques en tous lieux, de l’interdiction des accolades et de serrage des mains et du respect de la distance physique d’au moins 1 mètre.