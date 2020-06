Covid-19 : le Bénin franchit la barre des 500 cas positifs

Le Bénin vient de franchir la barre des 500 cas confirmés à la Covid-19. L’annonce a été faite, ce mardi 16 juin 2020, par les autorités sur le site officiel du Gouvernement.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 prend une allure inquiétante au Bénin. En témoignent les nouveaux chiffres rendus publics sur le site officiel du gouvernement. Précédemment à 483, le nombre de cas positifs passe désormais à 532, soit 49 nouveaux cas.

«Le Bénin franchit la barre des 500 cas à la date du 15 juin 2020 avec un total de 532 cas confirmés à l’infection au Covid-19, 287 personnes sont sous traitement, 236 personnes guéries et 9 décès», peut-on lire sur le site officiel du Gouvernement.

Des chiffres alarmants qui témoignent de l’existence de la maladie et interpellent les citoyens sur la nécessité de respecter les gestes barrières prescrits par les autorités.

Il s’agit notamment du lavage des mains à l’eau et au savon, du port de masques en tous lieux, de l’interdiction des accolades et de serrage des mains et du respect de la distance physique d’au moins 1 mètre.