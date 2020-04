Covid-19 : le Burkina est le pays le plus atteint de la sous-région

Avec 345 cas positifs de coronavirus (Covid-19) dont 17 décès à la date du 4 avril 2020, le Burkina Faso est le pays le plus touché par cette pandémie dans la sous-région ouest africaine.

Parmi les pays limitrophes du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire compte 261 cas confirmés au Coronavirus, 37 personnes guéries et 3 décès à la date du 5 avril 2020.

A la même date, le Ghana enregistre 214 cas confirmés, 31 personnes guéries et 5 décès, tandis que le Togo recense 44 cas confirmés, 20 personnes guéries et 3 décès.

Quant au Niger, il affiche 184 cas confirmés, 13 personnes guéries et 10 décès à la date du 5 avril 2020, là où le Mali comptabilise 45 cas confirmés, 1 personne guérie et 5 décès à la date du 5 avril 2020.

Le Bénin quant à lui, enregistre 22 cas confirmés, 5 personnes guéries et aucun décès à la date du 5 avril 2020. Le Sénégal avec 226 cas positifs mais 94 guéris à la date du 6 avril 2020 et le troisième pays ouest-africaine le plus touché. L’Afrique de façon globale compte à ce jour 8 736 cas confirmés dans 51 États de l’Union africaine (UA).

Sur le continent, le Covid-19 a déjà coûté la vie à 399 personnes et 741 patients ont guéri, selon le bilan du dimanche 5 avril à 14h TU du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’UA.

Les trois États les plus touchés en termes de cas de coronavirus sont l’Afrique du Sud, l’Algérie et l’Égypte.

Le Burkina Faso qui a enregistré ses premiers cas positifs de Covid-19, le 9 mars dernier, affiche à la date du 4 avril 2020, 345 cas confirmés, 90 personnes guéries et 17 décès.