Covid-19 : le Nigeria va produire en masse des équipements

Dans une démarche stratégique de repli sur soi dans la lutte contre les nouveaux coronavirus, le Nigeria a décidé de rencontrer des fabricants locaux pour discuter et faciliter la production locale d’équipements de protection individuelle (EPI).

Le ministre de l’Information et de la culture, Alhaji Lai Mohammed, a déclaré vendredi à Abuja que le ministère de la santé et celui de l’industrie, du commerce et des investissements rencontreraient bientôt les fabricants sur cette question.

Il a déclaré que le Nigeria encouragerait et développerait la fabrication locale d’équipements médicaux.

«Partout dans le monde, les gens fabriquent des masques localement car il y a une pénurie de masques. Ceux que nous avons reçus de Jack Ma ont été répartis dans tous les États.

«Nous l’appelons «starter pack» et il contient des masques et des kits de test. Nous les avons donnés aux États en fonction de leurs besoins. «Naturellement, Lagos en a reçu plus car c’est l’épicentre du virus.

«Nous essayons de nous approvisionner plus localement, mais une chose à propos de l’EPI, c’est que si vous n’y parvenez pas, vous risquez de perdre plus de vies», a-t-il déclaré.

S’exprimant sur la possibilité de prolonger ou non les deux semaines de confinement ordonnées par le gouvernement, le ministre a déclaré que cela dépendait du comportement des Nigérians.

«Si nous restons chez nous pendant deux semaines et que nous faisons tout ce que nous sommes censés faire, nous devrions être en mesure de contenir efficacement la maladie», a-t-il déclaré.