Covid-19 : le président Ramaphosa rend hommage aux infirmiers Sud-africains

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a félicité mardi les infirmiers du pays pour leur immense dévouement à leur mission de sauvetage face à la pandémie de coronavirus et à d’autres défis sanitaires à l’échelle nationale.

Le monde célèbre la Journée internationale des infirmiers tous les 12 mai pour rendre hommage au travail de pionnier de l’infirmière Florence Nightingale, qui a fait œuvre de pionnière dans ce domaine il y a 200 ans.

«En tant que nation, nous devons notre bien-être à l’engagement infatigable des infirmiers dont l’impact positif sur nos vies va au-delà de notre santé physique», a déclaré M. Ramaphosa.

Appelant toutes les communautés à accorder aux infirmiers la gratitude et le soutien nécessaires pour leur travail inlassable, le dirigeant sud-africain a déclaré que la contribution très appréciée des aides-soignants à la société a pris une importance exponentielle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus depuis qu’elle a éclaté dans le pays au cours de la première semaine de mars.

«Les infirmiers sont en première ligne de notre système de santé. Nous apprécions le dévouement avec lequel ils accomplissent leurs tâches dans les hôpitaux et cliniques publics et privés, et en tant que voisins qui ne craignent pas d’être réveillées au milieu de la nuit lorsque nous avons besoin d’aide», a-t-il déclaré.

Outre les tâches médicales, M. Ramaphosa a déclaré que les infirmiers apportaient du réconfort et des conseils à tous.

«Plus largement, les infirmiers sont des bâtisseurs de communauté, des mentors, des conseillers et des éducateurs qui apportent un soutien psychosocial, au-delà du domaine médical, aux communautés dans lesquelles ils sont basés et sont à la pointe de notre lutte contre de nombreux maux sociaux», a-t-il déclaré.