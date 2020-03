Covid-19 : le rappeur Tekashi 6ix9ine demande une libération anticipée de prison pour sa santé

La pandémie du coronavirus peut faire des «miracles» comme suspension des grands événements sportifs, musicaux et autres sans le moindre effort. Et pourquoi pas faire sortir le rappeur 6ix9ine de prison ! Le Covid-19 fait trembler et peut faire les barreaux.

En tout cas, le rappeur américain, Tekashi 6ix9ine, veut hâter sa sortir de prison et son avocat a écrit une lettre au juge, l’informant que le rappeur a une condition préexistante qui le met plus en danger s’il attrape un coronavirus.

Le rappeur, qui purge une peine de neuf chefs d’accusation fédéraux, a demandé à son avocat une libération anticipée car il présente un risque élevé de symptômes graves et potentiellement mortels du virus.

L’avocat de 6ix9ine, Lance Lazzaro, a écrit une lettre au juge dimanche soir citant de graves préoccupations pour le bien-être de Tekashi derrière les barreaux. Lazzaro dit que Tekashi souffre d’asthme, ce qui rend le risque de contracter le coronavirus plus grand pour lui, et il veut que son client soit retiré dès que possible. Selon Lazzaro, le rappeur a récemment eu un essoufflement, mais les responsables de la prison ne le laisseront pas voir un médecin.

Tekashi n’a plus que quelques mois de sa peine de 24 mois, mais Lazzaro dit que Tekashi ne peut pas risquer de rester enfermé plus longtemps car sa vie est en jeu.