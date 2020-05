Covid-19 : le Rwanda déploie une solution robotique

Huit opérateurs en télécommunication s’allient pour construire en Afrique le câble sous-marin 2Africa. Un câble sous-marin, le plus complet au monde et destiné à desservir 23 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe.

Un câble sous-marin de 37 000 km pour connecter l’Afrique. Ce projet est porté par des partenaires internationaux et africains, spécialiste de la télécommunication. Il s’agit de China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, stc, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC.

Ils annoncent la construction d’un câble sous-marin de 37 000 km tout autour de l’Afrique afin d’améliorer de façon significative la connectivité de ce continent et du Moyen-Orient. 2Africa connectera l’Europe (vers l’Est, via l’Égypte), le Moyen-Orient (via l’Arabie saoudite) et 21 points d’atterrissement dans 16 pays d’Afrique.

D’une capacité nominale allant jusqu’à 180 Tbit/s sur les éléments clés du système, supérieure à la capacité combinée totale de tous les câbles sous-marins desservant l’Afrique, il devrait être mis en service en 2023 ou 2024.

«Grâce à ce système sous-marin de pointe, l’Afrique fera un pas de géant vers l’ère numérique en bénéficiant des technologies les plus avancées. Le projet 2Africa marque un nouveau chapitre plein de promesses !», a déclaré Alain Biston, Président d’Alcatel Submarine Networks.

Cette infrastructure de grande qualité apportera à de nombreuses régions d’Afrique, fiabilité et la connectivité Internet. Aussi, elle facilitera le déploiement de la 4G, de la 5G et de l’accès haut débit fixe pour des centaines de millions de personnes.

Selon un communiqué conjoint, le câble intégrera la nouvelle technologie SDM1, conçue par ASN, déployant un maximum de 16 paires de fibres, là où les anciennes technologies n’en supportaient que huit. Parcourant la Méditerranée, la mer Rouge, le golfe d’Aden, la côte africaine de l’océan Indien jusqu’au cap de Bonne-Espérance, il remontera l’océan Atlantique jusqu’en Grande-Bretagne.

«Le câble intégrera également la technologie ‘’commutation optique’’ pour permettre une gestion flexible de la bande passante. La profondeur d’enfouissement du câble a été augmentée de 50 % par rapport aux anciens systèmes et, le tracé évitera les zones touchées par les perturbations sous-marines. Toutes ces mesures ont été prises afin d’offrir le plus haut niveau de disponibilité possible», précise le communiqué.

Garantie d’une numérisation accrue à travers le continent

Dans les pays connectés par le câble 2Africa, les prestataires de services obtiendront des capacités par le biais de data centers neutres ou de stations d’atterrage en libre accès, de manière équitable et juste. Cette initiative permettra de soutenir le développement d’un écosystème Internet sain dans lequel les entreprises et les particuliers pourront bénéficier d’un accès fortement amélioré.

Pour Jessica Gu, Administratrice et Directrice de la technologie chez China Mobile International, le lancement de 2Africa permettra de «garantir une capacité maximale, et, une transmission plus rapide nous permet de satisfaire les besoins actuels et futurs des nations africaines, en adéquation avec notre engagement pour une vie numérique mondiale».

«Améliorer la connectivité en Afrique est une étape importante qui jette les bases d’une numérisation accrue à travers le continent. 2Africa offrira aux entreprises et aux consommateurs locaux une meilleure expérience en ligne, et une plus grande connectivité entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, qui contribuera à bâtir une société numérique plus large et plus inclusive à travers le monde», martèle Vinod Kumar, PDG de Vodafone Business.

Les parties prenantes au projet vantent également un projet durable dans la mesure où les centres de datas et stations d’atterrage fourniront des capacités de manière équitable et juste, participant ainsi à un écosystème internet sain. C’est pour cela que Frédéric Schepens, PDG des opérations wholesale du Groupe MTN, MTN GlobalConnect dira que «cette initiative vient compléter la stratégie de fibre terrestre de MTN GlobalConnect pour connecter les pays africains entre eux et avec le reste du monde».

Notons que les partenaires du projet 2Africa et Airtel ont signé avec Telecom Egypt un accord concernant la fourniture d’une liaison complètement nouvelle, la première depuis plus d’une décennie.

Ce projet inclut de nouvelles stations d’atterrage , et aussi le déploiement d’une fibre nouvelle génération sur deux nouveaux itinéraires terrestres différents, parallèles au Canal de Suez, allant de Ras Gharib à Port-Saïd, et, en plus, d’une nouvelle liaison sous-marine, établissant une troisième connexion entre Ras Gharib et Suez.

Par Félicienne HOUESSOU