Covid-19 : l’économie africaine en berne

La présence du coronavirus en Afrique pourrait avoir un impact négatif sur l’économie du continent, à cause notamment de l’Europe, un continent partenaire commercial majeur pour l’Afrique, selon Elsie Kanza, responsable de l’Afrique au Forum économique mondial (WEF), basé à Genève en Suisse.

«Sur le plan économique, les préoccupations sont multiples.

Avec un ralentissement du marché mondial, les gouvernements probablement chercheront à amortir l’impact économique de la propagation de ce virus. Nous prévoyons probablement un coup temporaire en raison du ralentissement des marchés européens», s’est inquiétée Elsie Kanza.

Lentement mais surement, ce virus mortel commence à gagner le terrain Afrique, provoquant déjà la panique du côté des gouvernements, des experts de santé, des économistes et des hommes d’affaires. Les ministres et les chefs d’état auront raison de ne pas fermer l’œil la nuit à cause des systèmes de santé inadéquats,

archaïques et détériorés de leurs pays qui, pourraient éclater si la maladie venait à ravager leurs pays.

Le souci majeur des économistes et des chefs d’entreprises reste l’économie du continent dont les perspectives pour cette année s’annonçaient bonnes. Mais avec l’avènement du virus, cela risque d’être compromis. C’est ainsi que Elsie Kanza estime qu’il serait important de limiter la propagation du virus dans le continent.

«Comme nous l’avons vu avec d’autres pays, plus l’action est rapide pour enrayer la propagation du virus, plus il y a beaucoup de chance de le vaincre. La préparation est essentielle et, la limitation de la propagation du virus garantira que les systèmes hospitaliers et de santé ne seront pas soumis à de nouvelles pressions. La coopération des secteurs public et privé est donc nécessaire pendant ce moment», explique-t-elle.

Quant au sort de l’économie

africaine, cette experte des relations internationales et des sujets économiques reste optimiste à cause notamment de la Chine. La bonne nouvelle, indique-telle est que les usines chinoises commencent à se remettre en marche, ce qui pourrait atténuer les dommages durables.

Par Issa SIKITI DA SILVA