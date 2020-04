Covid-19 : les factures d’électricité des ménages pauvres coûteront 10 milliards FCFA à l’Etat ivoirien (Ministre)

La mesure de paiement des factures d’électricité des ménages ivoiriens pauvres annoncée par le gouvernement pour atténuer les conséquences sociales de la maladie à Coronavirus (Covid-19) dans le pays va coûter environ 10 milliards FCFA à l’Etat ivoirien, a annoncé mercredi à Abidjan, Abdourahmane Cissé, le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.

«C’est environ 10 milliards FCFA qui sont payés par l’Etat pour faire face à ces factures qui sont prises en charge… Cette mesure en faveur des ménages à faibles revenus bénéfice à 40% des abonnés à l’électricité, soit environ 6 millions de nos concitoyens», a fait savoir M. Cissé lors du point de situation quotidien lié à la crise sanitaire du Coronavirus.

Auparavant il a expliqué ces deux mesures sociales prises par le gouvernement ivoirien dans le secteur de l’électricité. En ce qui concerne la première mesure, notamment, le report pour l’ensemble des ménages, des dates limites de paiement d’avril et mai 2020 des factures d’électricité, le ministre a expliqué que les populations disposent d’un délai supplémentaire de trois mois pour s’acquitter de ces factures.

«Cette mesure signifie qu’aucune pénalité ne sera appliquée aux clients et qu’il n’aura aucune suspension de la fourniture d’électricité pour cause d’impayés à compter de ce jour et ce, jusqu’à ces nouvelles dates limites de paiement», a-t-il souligné.

S’agissant de la deuxième mesure qui est la prise en charge par l’Etat des factures d’avril et mai 2020 des abonnés au tarif social, M. Cissé a précisé que les ménages au tarif social ayant déjà réglé leurs factures reçues au mois de mars 2020, un avoir équivalent au montant de ladite facture leur sera octroyé sur la prochaine facture.

Concernant les abonnés à l’électricité en mode prépaiement, le ministre a souligné que la prise en charge de l’Etat leur sera octroyée «dès la semaine prochaine» sous la forme d’un crédit d’énergie gratuit.

«Les modalités pratiques de ce crédit d’énergie gratuit seront communiquées par la Compagnie ivoirienne d’électricité», a-t-il ajouté.

Mardi soir dans une adresse diffusée sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public), le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a annoncé plusieurs mesures économiques et sociales dont la prise en charge des factures des ménages pauvres par l’exécutif ivoirien en vue d’atténuer pour les populations les conséquences de la maladie à Coronavirus.

A ce jour, la Côte d’Ivoire, enregistre officiellement 190 cas confirmés de maladies à Coronavirus avec un décès et neuf cas de guérison.