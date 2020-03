Covid 19 : les secteurs économiques menacés

La pandémie de Covid-19 bouleverse quelque peu les activités commerciales. Deux cas enregistrés au Bénin mais avec cette pandémie, la panique gagne détaillants et grossistes de certaines activités économiques. La friperie, la lingerie, la layette, le Pari mutuel de la Loterie nationale du Bénin… voilà quelques secteurs qui ressentent déjà les affres du Covid-19.

Si au Bénin, la situation n’est pas encore alarmante au regard des deux cas enregistrés officiellement, il n’en demeure pas moins que certains secteurs de l’économie commencent par ressentir les effets de cette pandémie qui fait paniquer tout le monde entier. Un tour au marché Dantokpa ce samedi 21 mars 2020 et le constat est alarmant.

Dans le hangar des détaillantes de friperie, ce n’est pas la grande affluence. Pour les habitués qui savent que les samedis sont mis à profit par les jeunes et même des parents pour faire le tri, il est évident que la peur du Covid-19 est entrain d’éloigner quelque peu les amoureux de la friperie. Dame Yabo, commerçante de friperie avec trois points de vente s’inquiète déjà.

«On ne comprends plus rien depuis deux semaines. On dirait que nous sommes dans les pays tels que la Chine ou la France complètement atteint par la pandémie. De 250 000 à 300 000 FCFA de chiffre d’affaire par semaine, nous sommes passés à 100 000 FCFA voire 80 000 FCFA. Les gens se méfient et ne veulent même pas nous approcher. Sauf ceux qui avaient lancé des commandes qu’on a apprêté viennent chercher leur colis», déplore la dame qui se demande à quel saint se vouer si la situation s’empirait.

Sur le visage des vendeuses ambulantes de friperies, on peut constater aisément l’angoisse due à la mévente. «C’est ce que je vends par jour qui m’aide à nourrir mes trois enfants. Mais depuis quelques jours, on vient juste humer l’air au marché. On dirait que c’est nous qui avons créé la maladie. C’est triste si ça continue ainsi. La semaine dernière, difficilement j’ai pu réunir 8 000 FCFA. Et ça va de mal en pire», déplore une autre commerçante de friperie rencontrée devant la pharmacie les «4 Thérapies».

Dans cette logique, la lingerie et la layette se retrouvent dans le même panier que la friperie. Et les acteurs de ces secteurs d’activités ont le regard tourné vers les jours et semaines à venir espérant que cette pandémie soit vite stoppée.

Le PMU sur le carreau

La crise du coronavirus va affecter tout un pan important de l’économie de la Loterie Nationale du Bénin. Et pour cause, en raison de l’épidémie de coronavirus, la décision de suspendre les courses hippiques a été prise par la LNB. C’est à travers un communiqué en date du 16 mars 2020 que la direction générale de la LNB s’est adressée aux férus du pari mutuel urbain.

Du 17 mars au 15 avril 2020, plus de courses au Bénin. C’est une première au Bénin depuis que les courses hippiques ont commencé dans notre pays (octobre 1991). Pendant donc un mois, il n’y aura plus de course Pari mutuel urbain (PMU) ni en ALR ni en PLR.

Mieux, les cagnottes spéciales comme «Tirelire» du dernier mardi du mois, «Jackpot» de tous les vendredis et autres à partir des hippodromes comme Vincennes, Cagnes-sur-Mer, Enghien, Longchamp, Auteuil, Pau… et qui drainaient un monde fou dans les kiosques de validation de la LNB ne le sera plus.

Cette décision de confinement draconienne prise par le président français, Emmanuel Macron aura des conséquences économiques importantes pour l’ensemble de la filière hippique. Une source interne à la direction générale parle de centaines de millions de perte durant ce mois d’inactivité.

Le tourisme n’est pas épargné. Le corolaire direct, c’est l’impact sur l’hôtellerie, restauration, établissements culturels prennent des précautions. Les mesures de confinement de la population ne sont pas encore prises au Bénin mais chacun prend ses précautions. Car si cela devrait arriver, toute une tranche de consommateurs se retrouverait en incapacité d’accéder à ses habitudes de consommation, traditionnelles ou exceptionnelles.

Par ailleurs, l’annulation de nombreux événements et salons est également responsable d’une chute de fréquentation d’établissements touristiques.

Pendant ce temps…

Masques et combinaisons de protection, nourriture, guides de survie… La crainte d’une pandémie de Coronavirus booste le marché de la survie. Louis Affodé, ingénieur en BTP a préféré prendre ses précautions en se ravitaillant. Rencontré devant la pharmacie «Toujours sains», il confie avoir choisi anticiper au cas où l’Etat décréterait le confinement de deux semaines. C’est une conséquence inattendue de la crise du Coronavirus, qui pourrait fait des heureux.

Alors que l’inquiétude grandit, certains équipements s’arrachent. En premier lieu, il y a les masques et gel hydroalcoolique. Et les prix flambent. Mais ces masques sont loin d’être les seuls équipements du moment.

Par Anielle DAGBEWATO