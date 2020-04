Covid-19 : nouvelle prorogation du couvre-feu en Guinée-Bissau

Le président de la République, Umaro Sissoco Embaló, a annoncé dimanche dans un communiqué la prorogation pour deux semaines supplémentaires de l’état d’urgence, en vigueur depuis le 28 mars.

La nouvelle mesure prend effet à partir de ce lundi 27 avril à 00h00 jusqu’au 11 mai à minuit. «Je viens encore une fois vous annoncer qu’après plusieurs réflexions, et ayant analysé le rapport de la commission interministérielle de prévention et lutte contre le COVID-19, j’ai pris la décision de proroger pour la deuxième fois la période de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national», a déclaré le chef de l’Etat.

Umaro Sissoco Embalo a justifié dans son décret présidentiel n ° 09/2020 la prorogation de l’état d’urgence, par la situation persistante qui prévaut dans le pays à cause de la pandémie du Covid-19.

«Pour que les efforts et sacrifices collectifs consentis ces 30 derniers jours continuent à avoir les effets escomptés, nous devons continuer à adopter un certain nombre de mesures strictement nécessaires à la prévention et au combat au Covid-19», indique le document remis à la presse.

Cette mesure intervient au moment où la Guinée-Bissau enregistre son premier décès de Covid-19. L’annonce a été faite dimanche par Tumane Balde porte-parole du Centre des opérations d’urgence, dans le cadre du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique liée à la pandémie en Guinée-Bissau.

Selon ce responsable de la santé, la victime serait un officier de la police en service au ministère de l’Intérieur qui était admis à l’hôpital national Simoes Mendes à Bissau. Des sources policières indiquent qu’il s’agit du Général Bion Natchongó, commissaire national de la police.

Les mêmes sources ajoutent que le directeur général adjoint des services de migration et des frontières, le Colonel Mamadi Cassamá, est aussi admis aux urgences pour cause de Covid-19. Au dernier décompte, la Guinée Bissau comptait 53 cas confirmés dont un décès et trois rémissions