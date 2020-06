Covid-19 : Oswald Homéky appelle à la discipline et au respect des gestes barrières

Il n’est secret pour personne que la pandémie à Covid-19 sévit réellement au Bénin, selon les derniers chiffres. A travers un post sur sa page facebook, le Ministre des sports, Oswald Homéky a appelé ses concitoyens à la discipline afin de limiter la propagation du virus.

Dans le but d’éradiquer le coronavirus du Bénin, le Gouvernement a prescrit un certain nombre de mesures contre ce vrius qui secoue l’humanité depuis quelques mois. A l’instar d’autres, le secteur des sports a été ciblé par l’une de ces mesures. En effet, les manifestations sportives à caractère non essentiels ont été suspendues, le temps de maîtriser la propagation de ce virus et de l’éradiquer.

Pour Oswald Homéky, la victoire de l’humanité contre ce mal dépend de chacun. « C’est de la capacité de chacun à se discipliner, à respecter les gestes barrières qui ont été prescrits que dépend la victoire que nous aurons sur ce virus », a souligné le ministre des sports.

Par ailleurs, il espère que les uns et les autres joueront leur partition en respectant les gestes barrières pour le retour à la vie normale et la reprise des activités sportives dans les stades pour le bonheur de tous.

Au regard du drame que vit l’humanité depuis l’apparition de ce virus dire que le gouvernement du Bénin, comme nous le savons, a prescrit un certain nombre de mesures. Et le secteur des sports a été ciblé par l’une de ces mesures. Nous avons recommandé que les manifestations sportives à caractère non essentiels ne se déroulent pas le temps que nous puissions maîtriser la propagation de ce virus et l’éradiquer dans notre pays ; en espérant évidemment que les autres pays vont faire la même chose et que le monde entier va pouvoir dans quelques mois dire que nous avons tourné la page de cet épisode douloureux. C’est pour moi l’occasion de rappeler encore que la victoire de l’humanité contre ce mal dépend de chacun de nous. C’est de la capacité de chacun à se discipliner, à respecter les gestes barrières qui ont été prescrits que dépend la victoire que nous aurons sur ce virus. Et je veux espérer que tous autant que nous sommes, nous allons chaque jour à chaque instant faire le nécessaire pour que le monde reprenne son cours normal, que la vie reprenne son cours normal et que bien évidemment, les sportifs retournent à l’entraînement et en compétition dans les stades pour le bonheur de chacun de nous. Oswald HOMEKY