Covid-19 : Patron emblématique du chinois Alibaba, Jack Ma promet d’aider l’Afrique

Jack Ma, l’homme le plus riche de la Chine, s’est engagé à donner 20.000 kits de dépistage, 100.000 masques et 1.000 combinaisons et écrans de protection à usage médical à chacun des 54 pays africains pour aider à lutter contre le coronavirus.

Dans un communiqué publié lundi, M. Ma, le propriétaire du site de vente en ligne Alibaba, a déclaré que ses fondations commenceront également à travailler avec des institutions médicales en Afrique pour fournir du matériel de formation en ligne pour le traitement clinique des coronavirus.

Au total, 1,1 million de kits de dépistage, 6 millions de masques et 60.000 combinaisons de protection et écrans faciaux seront livrés dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accepté de prendre la tête de la gestion de la logistique et de la distribution de ces fournitures à d’autres pays africains. «Je tiens à exprimer un grand merci au gouvernement éthiopien et au Premier ministre Abiy», a-t-il déclaré.

Lors d’une conversation téléphonique dimanche dernier, le Premier ministre Abiy et Ma ont souligné l’importance d’assurer la préparation du coronavirus en Afrique pour en atténuer les effets.

Ils se sont mis d’accord sur les moyens de travailler ensemble pour stopper la propagation du COVID19 sur le continent. Le Premier ministre Abiy a déclaré que «le soutien matériel associé à une meilleure connaissance est la clé pour contenir la Covid-19».