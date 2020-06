Covid-19 : plus de 30 milliards de dollars pour enfin avoir bon vaccin contre cette pandemie du siècle

Ce vendredi 26 juin 2020, l’organisation mondiale de la santé a indiqué au donateurs le prix qu’il fallait pour mettre au point les tests, vaccins et traitements contre le Covid-19.

Plus de 30 milliards de dollars c’est la somme qui sera nécessaire pour mettre au point les tests, vaccins et traitements contre le Covid-19, a indiqué vendredi 26 juin 2020, l’Organisation mondiale de la santé, à la veille d’une conférence des donateurs.

L’initiative internationale lancée fin avril par l’OMS et ses partenaires pour accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins contre le nouveau coronavirus aura besoin de «31,3 milliards de dollars au cours des 12 prochains moins», a indiqué l’agence onusienne dans un communiqué relayé par le Parisien.