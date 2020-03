Covid-19 : voici ce que Burna Boy dit à ceux qui demandent son aide

Ici en Afrique, quand une personne émerge d’une localité, devient une star ou une riche, la population à tendance à croire qu’elle sera le flambeau qui éclairera la dite localité ou simplement la développer. Bien qu’elle n’ait totalement pas tort, l’élite en question voit les choses autrement. Et c’est le cas du chanteur nigérian Burna Boy.

Le célèbre artiste nigérian Burna Boy a informé un Nigérian qui lui demandait de fait quelque chose dans sa localité que la responsabilité de rendre la vie meilleure à l’homme ordinaire incombe au gouvernement et non à la sienne.

Lors d’un échange sur Twitter, l’internaute lui a demandé de retourner dans sa communauté pour faire quelque chose de significatif pour eux pendant cette pandémie de coronavirus. Et la réponse du chanteur a été claire, il faut qu’ils attendent du gouvernement nigérian et non de lui.