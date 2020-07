Covid-19 : voici les nouveaux chiffres au Bénin

Invité sur la télévision nationale, ORTB, ce dimanche 05 juillet, le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a présenté le point de l’évolution de la pandémie liée à la Covid-19 au Bénin.

C’est un secret de polichinelle que le Bénin a franchi, depuis quelques jours, la barre fatidique des 1000 cas positifs et des 20 décès liés à la pandémie du coronavirus. Il ressort des explications du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, que le Bénin compte désormais environ 1 300 cas confirmés de Coronavirus. Mais si le nombre de cas positifs a connu une flambée, le nombre de décès n’a pas changé, à savoir 21 décès. Il a souligné que plus du tiers des personnes atteintes sont guéries et les deux autres tiers sont sous traitement.

D’après l’autorité ministérielle, plus de 75% des cas sont concentrés dans la zone de l’ancien cordon sanitaire, notamment dans le Littoral, l’Atlantique et l’Ouémé. « Il faut dire que la majorité des cas s’il est vrai, sont sans signe ou présentent des signes mineurs, nous avons de plus en plus de cas graves et ce sont ces cas graves qui peuvent malheureusement aboutir à des décès d’où la prise en charge qui est mise en place par le gouvernement », a-t-il souligné. Il n’a pas manqué de relever que le Bénin fait face aujourd’hui à une transmission communautaire même si au départ, les cas testés positifs sont des cas importés.

« A un moment donné, nous avons plus de cas importés, mais là aujourd’hui, nous avons véritablement affaire à une transmission communautaire. C’est au sein de la communauté que s’opère la transmission. Le dispositif qui est mis en place pour contrôler l’arrivée des voyageurs sur le terrain, nous permet de nous assurer effectivement de l’état de santé de ceux qui arrivent », a martelé Benjamin Hounkpatin.

Pour finir, il a insisté sur le respect des consignes officielles édictées par le Gouvernement pour le bonheur de tous.