Crédit prépayé SBEE via GSM : une innovation bénéfique et salutaire aux abonnés

Depuis quelques temps et avec les compteurs prépayés de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) qui offrent des possibilités de recharge vis GSM, c’est un grand bénéfice de temps que font les abonnés. La mesure s’avère donc une innovation qi a rehaussé les prestations et dont se satisfait une kyrielle d’abonnés de la Sbee.

On peut se passer des rangs et longue ville d’attente maintenant dans une agence de la Société béninoise d’énergie électrique et continuer pourtant par bénéficier paisiblement des services et surtout payer sa consommation. Depuis l’avènement des compteurs prépayés, c’est une vraie révolution que connait le secteur au grand bonheur de tous les consommateurs du moins ceux qui sont abonnés aux compteurs prépayés.

«Depuis qu’on a fait le branchement, je n’ai plus jamais mes pieds à la Sbee» ; c’est la confidence de Sènou Carlos un abonné qui poursuit «je recharge mon compte Mobile money, et avec le numéro de police de mon compteur, je recharge depuis là où je suis, même quand, je suis en voyage et on me fait signe que c’est fini, je recharge sans avoir eu besoin de bouger».

Pour cet abonné, c’est une innovation opportune qui permet de gagner du temps. En faisant la même remarque, dame Collecte Bocognonvi explique qu’on gagne aussi bien en temps qu’en moyen car, même le coût du déplacement en agence pour le règlement reste à la charge de l’abonné.

D’un abonné à l’autre, on note une liesse générale qui tend à créer de jalousie chez les abonnés encore obligés de se déplacer avec leur facture en agence parce que ne pouvant pas encore profiter de cette complicité entre les réseaux GSM et la Sbee. C’est le cas de Joachel Alimagnidokpo qui a confié nourrir l’ambition de changer son compteur contre un prépayé si possible. Une alternative à laquelle pensent et travaillent déjà les autorités en charge du secteur de l’énergie.

Au fait, selon les réformes en cours dans le secteur, les anciens compteurs seront progressivement changés par des prépayés ; ce qui induit un début de dématérialisation et un meilleur redéploiement du personnel.

Economie de personnel, urgence d’une meilleure connexion

L’avènement des compteurs prépayés constitue un réel profit pour la Sbee. En effet, le processus de rechargement via GSM vient prendre le relais des agents distributeurs de factures, ce qui conduit à une réduction progressive du nombre d’agents employés et donc à une économie pour la SBEE.

Toutefois, la récurrence des difficultés liées à une connexion sur les réseaux GSM amène certains abonnés à émettre quelques doutes. Selon Sènou Carlos, «pour que la mesure soit véritablement profitable, il faudra revisiter la qualité de la connexion et l’extension sur toute l’étendue du territoire afin que, où que l’on soit, on ait la possibilité de recharger son compteur au moment voulu» et quel que soit l’heure».

Pour sa part, Collecte Boco confie que c’est une mesure dont devra s’inspirer aussi la Société nationale des eaux du Bénin pour simplifier la tâche à ses abonnés et même autres secteurs qui manuellement, prennent assez de temps au client.

C’est donc une belle panacée que développe la Sbee avec le leadership éclairé du ministre Dona Jean-Claude Houssou, bras exécutif des réformes initiées par le gouvernement du président Talon dans le secteur de l’énergie.

Par Bidossessi WANOU