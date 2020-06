Crise alimentaire au Burkina-faso : le pays au bord du gouffre

A travers le compte rendu du conseil des ministres du 3 juin 2020 , le gouvernement Burkinabé a annoncé qu’une menace d’insécurité alimentaire pourrait toucher la majorité de sa population de juin à août 2020.

Cette crise alimentaire qui 0lane sur le pays des hommes intègres, toucheraient presque toutes les régions du pays entre juin et août de cette année; se le rapport du conseil des ministres. Par ailleurs, pour le gouvernement, 2151970 pourraient être touchées par cette crise alimentaire qui pointe à l’horizon. Douze des quarante-cinq provinces que compte le pays connaîtront une crise alimentaire entre juin et août de cette année et 137 175 personnes dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun, pourraient se trouver en situation d’urgence alimentaire.

Le rapport du conseil des ministres précise que l’analyse de la vulnérabilité alimentaire révèle que de juin à août 2020, seize provinces qui seraient en phase II c’est à dire sous pression, et douze provinces en phase III de la crise alimentaire proprement dite.

Pour ce fait, le gouvernement prend des dispositions face à cette prévision catastrophique et annonce l’exécution d’un Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV) de 2020. Ce plan permettra de soutenir les populations vulnérables grâce à des actions harmonisées d’assistance alimentaire, de protection des moyens de subsistance, de prévention et de prise en charge de la malnutrition.