Crise en Côte d’Ivoire : Alpha Blondy appellle les Ivoiriens à l’apaisement

La situation sociopolitique très tendue en Côte d’Ivoire entre le Président de la République Alassane Ouattara et l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume Soro ne laisse indifférent le célèbre chanteur ivoirien Alpha Blondy. A la faveur d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il plaide pour l’apaisement de la crise dans l’intérêt supérieur du peuple ivoirien.

A moins d’un an de l’élection présidentielle, les choses se compliquent en Côte d’Ivoire entre le Président Alassane Ouattara et l’ex-Chef du parlement, Guillaume Soro. Accusé par le régime en place de tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, plusieurs proches de Soro ont été mis aux arrêts et des armes de guerre auraient même été découvertes selon le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan.

Cette situation fait craindre le pire comme par le passé et susicte déjà des inquiétudes dans le rang des ivoiriens qui appellent à l’apaisement. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le célèbre chanteur ivoirien Alpha Blondy appelle les uns et les autres à prioriser la paix pour le bonheur du peuple. «…Nous n’avons pas fini de soigner les blessures de la crise poste-électorale. Alors nous n’allons pas récidiver. L’erreur est humaine, mais persévérer dans l’erreur est diabolique», a-t-il souligné.

Et de poursuivre: «En tant qu’ambassadeur de la paix de la Cedeao, je voudrais sérieusement demander aux va-t-en guerre de renoncer à leur projet de déstabilisation de la Côte d’ivoire qui a déjà trop souffert».

Pour l’icône du Reggae, les acteurs politiques doivent, dans leur ensemble, s’atteler à maintenir la paix en Côte d’Ivoire. Ce qui sera la preuve, selon lui, de leur maturité politique aux yeux des Ivoiriens.

Mieux, il pense que le peuple n’a pas à subir les querelles narcissiques, les orgueils et les ambitions égoïstes de certains politiciens. «Que le bon Dieu désarme et apaise nos coeurs pour que vive la Côte d’Ivoire, pour que vive l’unité entre les ivoiriens», a souhaité Alpha Blondy.