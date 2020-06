Mali : la population oblige le président IBK à démissionner

Ce vendredi 19 juin 2020, les manifestants ont une nouvelle fois pris d’assaut les rues de Bamako. Sur les pancartes l’on pouvait lire IBK dégage! IBK dégage.

Avec des pancartes en main indiquant «Le malheur des Maliens, Démissionnez pour l’honneur des Maliens» , ces manifestants n’attendent pas céder aux intimidations des forces de défense.

Bamako , C’est le centre de leurs rassemblements pour exiger le départ de Ibk , le président malien. Sur les pancartes , on pourra lire comme Ibk «dégage ou la dictature ne passera pas »avec le retentissement de l’hymne nationnale du mali.

Ce mouvement de protestation exprime l’exaspération nourrie par ces milliers de victimes des dernières années d’attaques djihadistes et des violences inter communautaires, par le ressenti de l’impuissance de l’État, le marasme économique, la crise des services publics et de l’école et la perception d’une corruption répandue.

Notons que c’est la deuxième manifestation après celle du 5 juin 2020