Crise politique au Mali : qui est Mahmoud Dicko, l’imam qui oblige IBK à abandonner le pouvoir?

L’imam à la barbichette blanche au teint noir âgé de 66 ans est désormais l’homme qui trouble le sommeil du président Malien IBK.

Origine et parcours professionnel de Mahomoud Dicko

Issu d’une famille musulmane lettrée, Mahmoud Dicko a poursuivi ses études dans des écoles religieuses. Ayant étudié à l’université de Médine en Arabie Saoudite, l’imâm Dicko est un arabisant accompli, bien au-dessus de niveau habituel des hommes de religion locaux, et un doctrinaire formé aux lectures les plus étroites des textes sacrés.

Ancien professeur d’arabe, il devient au début des années 1980, l’imam de la mosquée de Badalabougou à Bamako. Puis faire ses premiers pas en ploltique en devenant secrétaire général de l’Association malienne pour l’unité et le progrès de l’islam (AMUPI), se réclamant du courant sunnite de l’islam. Mahmoud Dicko est un quiétiste qui refuse le djihad et l’application des règles les plus violentes de la charia.

Constamment à l’écoute du monde politique et aux journalistes, l’imam Dicko s’avère être très attentionné et reçoit un bon nombre de personnes chez lui. Aussi bien, les journalistes que les chercheurs occidentaux, les responsables politiques, les marabouts ou les associations de quartier. Sachant adapter son discours à ses interlocuteurs. «Il a franchi la ligne blanche qui existait entre le religieux et le politique» souligne le site libération.

En 2009, il s’oppose au projet de code des personnes et de la famille au Mali présentées par le gouvernement Amadou Toumani Touré et obtient grâce à une mobilisation importante sa révision. L’imam continuera à animer la scène politique malienne avec ses interventions sur différents sujets à polémique au Mali. Lors de l’élection présidentielle malienne de 2013, il soutient la candidature d’Ibrahim Boubacar Keita

Le divorce avec IBK

Compte tenu de la gestion d’IBK suite aux crises aux économiques financiers et au terrorisme galopant dont le pays fait face Mahmoud Dicko passera dans l’opposition vers fin 2017.

Il appelle à une manifestation populaire contre le gouvernement à Bamako le 5 avril 2019. Une manifestation qui connaît un succès puisque, 30 000 à 50 000 personnes seront dans les rues.

Après avoir lancé le 7 septembre 2019, la coordination des mouvements, associations et sympathisants (CMAS), un mouvement politique qui suit sa ligne islamiste, en juin 2020, il s’unit à une large plateforme d’opposition, le mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) pour encore prendre les rues de Bamako.

Deux semaines plus tard le vendredi 19 juin 2020, il réussit à organiser une nouvelle des manifestations de plusieurs milliers de fidèles et supporteurs pour demander au président Ibrahim Boubacar Keita de démissionner.



Enfin Soulignons que Selon l’analyse d’Aly Tounkara, « beaucoup d’opposants qui n’auraient eu aucune chance d’accéder au pouvoir ont décidé de s’appuyer sur l’imam et ses milliers de fidèles, lui conférant un grand pouvoir politique ».

Guy Stéphane AYEGBE