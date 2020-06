Crise sanitaire : enfin une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo

Ce jeudi 25 juin 2020, Eteni Longondo ministre congolais de la santé a officiellement proclamé, la fin de l’épidémie d’ébola dans l’est de la République démocratique du Congo.

Depuis 1976 la République démocratique du Congo, fait face à une épidémie de fièvre hémorragique sur son sol, cette maladie qui a emporté plusieurs Congolais a atteint son pic en 2018 avec 2 277 cas de décès.

Après plusieurs années de luttes contre cette épidémie, «le ministre congolais de la santé Eteni Longondo a officiellement proclamé, jeudi 25 juin, la fin de cette épidémie dans l’est de la République démocratique du Congo» souligne France 24.

À écouter le ministre de la santé du Congo, ébola fut la plus longue, la plus complexe, et la plus meurtrière dans l’histoire du pays.

«Cette dixième épidémie était très particulière, dans un contexte très complexe», a souligné le ministre. Il a notamment évoqué «un activisme des groupes armés causant une insécurité chronique». Notons, également que la vaccination fut un véritable moyen de luttes contre cette épidémie puisqu’elle a été massivement utilisée sur plus de 320 000 personnes.

Par Guy Stéphane AYEGBE