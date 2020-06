La Coalition internationale contre le coronavirus dit non aux vaccins du covid-19 en Afrique

Ce mardi 16 juin 2020, Touré Zeguen dans un communiqué a tenu une nouvelle fois à montrer la position de la CICC dans la lutte contre le Covid-19.

Non aux vaccins de Covid-19 en Afrique, la vie des africains d’abord c’est du moins ce dont l’on peut retenir du communiqué de la CICC.

«Nous savons ce que l’OMS, Bill Gates et leurs Fondations ont fait dans le passé comme des crimes délibérés, fautes et contaminations. Nous savons que tous les êtres humains doivent être libres de refuser vos poisons médicaux ou non. Les Africains sont libres d’utiliser leurs propres médicaments selon nos besoins. Plus jamais d’exterminations racistes déguisés des Noirs. Nous sommes prêts pour cette guerre contre vos vaccins impérialistes mortels.» à laisser entendre Touré Zeguen le président de la la Coalition internationale contre le Corona virus.

Rappelons que la CICC est née durant la pandémie du Covid-19 avec pour ligne de combat éveillé la conscience des africains sur cette pandémie.

Par Guy Stéphane AYEGBE