Cristiano Ronaldo : 2 semaines d’isolement attend la star de Juventus dès son retour en Italie

L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, sera isolé pendant encore deux semaines à son retour en Italie de son pays d’origine, le Portugal.

Le Corriere dello Sport a rapporté plus tôt cette semaine que la Juventus avait rappelé ses joueurs étrangers qui avaient quitté l’Italie lors du confinement, étant donné que les clubs de Serie A reprennent l’entraînement le 4 mai.

Ronaldo, qui s’est rendu au Portugal, devra rester en isolement pendant 14 jours supplémentaires une fois de retour en Italie. De plus, les coéquipiers de Ronaldo, Douglas Costa et Alex Sandro, tous deux partis au Brésil, devraient rentrer en Italie et seront également isolés.