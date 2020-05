Cristiano Ronaldo : Georgina révèle le secret de ses fesses de rêve

Le monde traverse une période difficile. Et habituellement, l’ombre reculait un peu face à la lumière que Loana nous apportait en ligne. Mais voilà que ces derniers mois, la jolie candidate de télé-réalité a disparu. Plus de photographie, plus de petits bisous de bonne nuit, plus de clins d’oeil coquins, plus rien.

Heureusement, elle vient de rectifier le tir. Non pas à une reprise mais bien à deux ! Sur son compte Instagram, la beauté cannoise a partagé des images inédites afin de rassurer les foules. «J’adore cette photo de moi, écrit-elle à propos de la première. Je vous embrasse très fort et bien plus encore».

Il faut dire qu’il y a de quoi rester baba devant ledit cliché. Le 17 mai 2020, Mademoiselle Petrucciani a sorti la dentelle. Dans un ensemble de lingerie noir, composé d’une culotte et d’un corset mi-cuir, Loana a souhaité à tous de jolis «songes».

Quant à sa deuxième surprise, il s’agit d’un simple portrait. Voilà de quoi nous réconforter. Sur les réseaux sociaux, Loana ne donnait plus aucune nouvelle à personne depuis le mois de février, excepté une brève apparition en avril, supprimée depuis. Or, au début du mois de février, elle était dans la tourmente, puisque son ex Frédéric Cauvin avait fait irruption chez elle, l’avait violentée, et que des drogues très dangereuses avaient été retrouvées à son domicile par les forces de l’ordre…

Cette histoire, c’est le magazine Closer qui la raconte. Loana, comme Frédéric Cauvin, nie en bloc cette version des faits. «À tous mes détracteurs, les langues de vipère, et calomniateurs… Je vais vous décevoir : je vais très bien… !!!! Dommage, ironisait-elle. JE VOUS AIME TELLEMENT !!! À très vite, mes loulous et n’écoutez pas ces diffamations mensongères qui n’ont lieu d’être que pour faire du mal et détruire… Vous me connaissez assez, depuis des années déjà, pour savoir si ce buzz morbide est un fake ou non ? ! Enfin, je l’espère… Je vous fais confiance…» Reste qu’un brouillard épais plane sur ce qu’elle a fait ces derniers mois…