Critiquée pour avoir embrassé Grand P en Côte d’Ivoire : voici la réponse d’Eudoxie Yao

L’idylle entre l’artiste- chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao et son confrère guinéen Grand P a fait le choux gras des médias People et autres réseaux sociaux ces dernières semaines.

En effet, présent en Côte d’ivoire pour, selon lui, officialiser son amour avec sa dulcinée, Grand P a passé de très beaux moments en galante compagnie avec sa fiancée Eudoxie Yao. Restaurant, piscine, shopping, supermarché et autres mondanités ont meublé l’agenda du séjour sentimental de Grand P en terre ivoirienne.

Ainsi, les deux tourtereaux semblaient égailler les followers (suiveurs sur les réseaux sociaux) avec cet amour imaginaire et anodin jusqu’à ce qu’un fait insolite ne vienne changer leur façon de voir la relation entre la callipyge et le handicapé physique.

En effet, ce qui, à l’origine, était considéré comme un flirt ou un amour platonique va s’avérer être un amour charnel puisque l’on voit sur une photo Grand P et Eudoxie Yao entrain de s’amouracher et de se bécoter goulûment. Buzz ou réalité ?

En tout état de cause, la posture amoureuse qu’Eudoxie Yao a affichée avec Grand P- les deux s’embrassaient- n’a pas laissé indifférent les internautes. Parmi ceux qui se disent choqués par la scène susmentionnée figure le cyberactiviste Stéphane dit Apoutchou national résidant en France.

Et, dans une vidéo virulente, il a, copieusement, tancé sa compatriote Eudoxie pour avoir, a-t-il argué, déshonoré les ivoiriens en faisant ça avec un génie et un extraterrestre. (sic). Réagissant aux critiques acerbes contre elle, celle qui se présente comme l’épouse de Grand P- a réagi à travers une vidéo :

«(…) Grand P est quelqu’un qui a besoin d’amour ; il a souffert dans sa vie, il a connu la souffrance. Grand P est un être humain créé par Dieu donc je ne peux pas accepter qu’on le traite de génie ou d’extraterrestre» a-t-elle introduit. Puis, la voix en sanglots d’ajouter : «J’ai mal, j’ai été choquée. Comment traiter une créature de Dieu d’extraterrestre ? a-t-on besoin de lui rappeler qu’il est différent de nous ?» a-t-elle fulminé.

Poursuivant, Eudoxie Yao dira: «Si je m’affiche avec Grand P c’est mon problème; mon projet de mariage avec lui ne regarde personne. Plus jamais que quelqu’un ne se lève pour dire pourquoi j’ai fait un buzz avec Grand P. C’est mon corps, c’est ma bouche et j’embrasse qui je veux; qu’il soit génie ou monstre ce n’est pas votre problème. Arrêtez de m’insulter et de dire de mauvaises choses sur Grand P. Merde à la fin» a-t-elle mis en garde.