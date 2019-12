Croissance démographique mondiale à l’horizon 2050 : l’approche intelligente du Sénégal peut inspirer le Bénin

Face à l’envolée démographique mondialeannoncéepar le rapport 2019de l’Organisation des Nations Unies(Onu) sur les Perspectives de la population dansle mondeà l’horizon 2050, certains Etats tels que le Sénégal se montrentdéjà prévoyantà travers des projets de grandes envergures. Objectifs : prévenir le départ massif des jeunes et faire du pays un pôle d’attractions d’investisseurs, mieux que Dubaï.

De 7,7 milliards (aujourd’hui), le nombre d’habitants sur la Terre devrait passer à 9,7 milliards en 2050. Les enjeux de la forte croissance démographique que connaîtra l’humanité à l’horizon 2050 d’après le rapport 2019 de l’ONU sur les “perspectives de la population dans le monde”, à n’en point douter, méritentde grosses actions.

Selon les experts ayant conduit ladite étude,avec cette estimation, un jeune sur trois (1/3) vivra en Afrique. Le défiétant considérable pour les pays concernés (pays africains), à l’aube de cette dynamique mondiale, le Sénégal s’attèle déjà à se positionner dans le top des meilleurs destinations au monde avec des projets pharaoniques.

En effet, bien que compté parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, le Sénégal remueciel et terre pour s’arroger une place assez élégante. Floraison d’immeubles en construction, vaste étendue de chantiers, etc. Ainsi se présente le tableau du pays de Macky Sall qui tente de se doter d’une nouvelle capitale lumineuse à mille lieux en avance sur la célèbre ville de Dubaï.

2 milliards d’euros pour une nouvelle cité Datant de la présidence de Léopold Sédar Senghor (1960-1980), ce gigantesque projet dont les travaux ont débuté en 2014, doit permettre d’accueillir à terme plus de 10 000 fonctionnaires, 40 000 logements, une université, un marché international, deux plateformes industrielles avec 20 000 emplois à la clef, ou encore une arène de basket destinée à accueillir des matchs de la NBA.

Pour favoriser la réussite de ce projet, il est à noter la liaison de la nouvelle ville (Diamniadio) à Dakar avec un train électrique de près d’un milliard d’euros. A en croire le délégué général à la promotion des pôles urbains, «l’idée c’est de réaliser une ville avec toutes les fonctions. L’idée c’est qu’à Diamniadio, il s’agira pour ceux qui seront là, de travailler là et de loger en même temps ici.».

Pour réalisercette grande ambition, l’Etat sénégalais compte sur le secteur privé. Aussitôt l’idée émise,de géants groupes de l’Emirat précisément de Dubaï n’ont pas hésité à saisir la balle au bond. Avec des rêves fous comme celui de la construction d’un hôtel à 5 étoiles suivi d’un lac artificiel et des boutiques de luxes, etc., ce groupe d’investisseurs a reçu quasi-gratuitement 64 hectares de terrains pour développer ses projets sur la terre sénégalaise.

A ce propos, «on a apprécié Dubaï, mais on ne fait pas comme Dubaï. On fait plus que Dubaï». Avec ce projet pharaonique, l’Etat sénégalais compte faire de Diamniadio, une ville aux atouts démesurés. Une ville aux clientèles privilégiées, une ville futuriste.

La confiance des investisseurs

Malgré des foyers de terroristes ça et là en Afrique de l’Ouest, les investisseurs se montrent confiants. Ils n’ont aucun mal à trouver les fonds nécessaires disent-ils. «On est un pays très stable, un pays démocrate. S’il y a élection, les deux présidents s’appellent pour se féliciter. Ça suffi t pour vendre la destination Sénégal.», explique un des responsables de l’équipe en charge du site. Toutefois, il est un fait que le logement à Diamniadio s’élevant à 20.000 euros, est largement au-dessus du salaire moyen qui frôle les 100 euros au Sénégal.

Le Bénin, petit pays et alors ?

Plus de la moitié de la croissance démographique dans le monde d’ici à 2050 aura lieu en Afrique. Proportionnellement, la région de l’Afrique de l’ouest est celle qui connaîtra la plus forte évolution démographique selon le rapport de l’Onu. La population d’Afrique subsaharienne, par exemple, devrait doubler d’ici à 2050.

Malgré plusieurs incertitudes concernant les projections liées au taux de fécondité, les perspectives tablent sur un boum démographique notamment parce qu’un grand nombre de jeunes atteindront l’âge adulte dans les années à venir et seront en âge de procréer.

Bien qu’en pleines réformes sur presque tous les plans, le Bénin se doit de mieux penser comme le Sénégal l’avenir de tout le peuple à l’horizon2050 et bien au-delà. Entendu que les investisseurs privés ont un grand rôle à jouer dans le processus de développement de toute nation, une plus grande attention se doit d’être accordée au partenariat public-privé.

Par Sylvestre TCHOMAKOU